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Политологи прокомментировали обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

22:25
  • четверг
  • 26 марта 2020

На что они обратили внимание?

Меры, предложенные Владимиром Путиным для борьбы с распространением коронавируса, позволят создать защиту от экономических рисков, которые могут встать перед Россией в будущем.

Такое мнение высказали многие политологи, комментируя обращение, с которым президент выступил накануне. В условиях пандемии и нестабильности на мировых рынках глава государства предложил действия, на которые пока не решился ни один из западных лидеров, передает "ТВ Центр".

Предложенные шаги соответствуют новым стандартам, которые были заложены в поправках в Конституцию. Владимир Путин еще раз показал: важнейший приоритет государственной политики - защита семьи и детей. В период вынужденных карантинов они получат дополнительную поддержку. В русле этой программы и предложенные президентом автоматическое продление субсидий и льгот, ускорение выплат ветеранам, увеличение пособий по безработице.

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