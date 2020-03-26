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Карантин по коронавирусу коснулся МКС

19:31
  • четверг
  • 26 марта 2020

Центр управления полетами отправят на удаленку

Управление российским сегментом Международной космической станции в условиях пандемии коронавируса будет обеспечено с соблюдением строгих мер. Соответствующий приказ был подписан генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.
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"На случай карантина в ЦУП должны быть готовы две резервные сокращенные смены, которые будут работать на удаленке", - приводит ТАСС слова источника в ЦНИИмаш, в ведении которого находится Центр управления полетами.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" не планирует откладывать возвращение экипажа МКС на Землю из-за пандемии коронавируса.  Встреча россиянина Олега Скрипочки и американцев Эндрю Моргана и Джессики Мейр запланирована на 17 апреля.

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