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Власти разъяснили сообщения в СМИ о блокировке соцкарт москвичей

19:59
  • четверг
  • 26 марта 2020

Блокировка соцкарт решает задачу снижения транспортных потоков в столице

Информация о том, что в столице не работают все социальные карты, в частности у работающих студентов и у волонтеров, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив при этом, что сама по себе блокировка социальных карт решает задачу снижения транспортных потоков в столице

"Указанная информация не является достоверной. Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности", - сказал он.

Алексей Немерюк пояснил, что  для продолжения использования льготного проезда учащимся необходимо сообщить о наличии такой активности по телефону Единой справочной службы Москвы (+7 (495) 777-77-77).

"Сведения о себе надо сообщить заранее. После внесения данных льгота активируется в течение суток. Этот порядок пользования транспортной льготой также касается работающих жителей Москвы возрастной категории 65+. Они также могут заявить о себе по телефону Единой справочной службы", - добавил он.

По словам главы департамента, в ближайшее время появится возможность зарегистрироваться для получения льготы в личном кабинете на сайте mos.ru.

Алексей Немерюк также отметил, что никаких ограничений использования социальных карт для получения других льгот, включая скидки в магазинах и аптеках, и иные варианты использования указом мэра не вводятся.

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