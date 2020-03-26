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Госпитализированный с коронавирусом на Кубе россиянин умер в больнице

20:07
  • четверг
  • 26 марта 2020

Пациент страдал от диабета

Россиянин, госпитализированный с коронавирусом на Кубе, скончался. По данным медиков, пациент попал в больницу в критическом состоянии.
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"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", - сказано в сообщении кубинского Минздрава. Врачи подчеркивают, что состояние россиянина, госпитализированного 23 марта, было нестабильным, у него ранее диагностировали диабет.

Кубинские власти сообщают о 67 подтвержденных случаях заражения коронавирусом на Острове Свободы. В изоляции находятся более полутора тысяч человек. По данным Минздрава, в больницах остаются еще две гражданки России с коронавирусом, передает ТАСС.

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