Госпитализированный с коронавирусом на Кубе россиянин умер в больнице

Пациент страдал от диабета

Россиянин, госпитализированный с коронавирусом на Кубе, скончался. По данным медиков, пациент попал в больницу в критическом состоянии.

"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", - сказано в сообщении кубинского Минздрава. Врачи подчеркивают, что состояние россиянина, госпитализированного 23 марта, было нестабильным, у него ранее диагностировали диабет.

Кубинские власти сообщают о 67 подтвержденных случаях заражения коронавирусом на Острове Свободы. В изоляции находятся более полутора тысяч человек. По данным Минздрава, в больницах остаются еще две гражданки России с коронавирусом, передает ТАСС.

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