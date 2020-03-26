Зеленский закрыл границы для не успевших вернуться на родину украинцев

Прекращаются все пассажирские перевозки

Украинцы, не успевшие вернуться на родину из-за рубежа до 27 марта, остались перед запертыми дверями. Президент Незалежной принял решение закрыть государственную границу. По словам Владимира Зеленского, это продиктовано заботой о безопасности 40 миллионов граждан, которые находятся внутри страны.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - заявил президент Украины в своем выступлении по телевидению.

По словам Зеленского, ему пришлось сделать трудный выбор. Украинский лидер пообещал, что о тех, кто не смог вернуться, позаботятся дипломатические представительства и украинские общины за границей, передает ТАСС.

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