Зеленский отменил VIP-палаты для больных коронавирусом чиновников

Первые лица Украины будут лечиться на общих условиях

Высшие чиновники Украины – в том числе и первые лица государства – будут лечиться на общих условиях. Президент Незалежнойзаявил, что не допустит создания VIP-палат для избранных в ситуации с распространением коронавируса.

"Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находится именно в тех палатах, в тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это - не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле", - заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении, которое транслировал телеканал "112 Украина".

По словам Зеленского, он уже поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить этот вопрос. Все нормативные акты, в соответствии с которыми предоставлялись подобные услуги, будут отменены.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о приказе, разосланном больницам. Он касался украинских чиновников высокого уровня. В соответствии с документом, им должны предоставляться отдельные палаты площадью не менее 13 квадратных метров с прикрепленным медперсоналом, доступом к операционной и запасом медикаментов.

Зеленский предупредил руководителей медучреждений, что им не стоит "превращаться в готельеров". Если они начнут торговать палатами и обустраивать их, по словам президента, для пребывания "шишек", главврачей ждут серьезные наказания.

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