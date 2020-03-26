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Число умерших от коронавируса в Италии превысило 8 тысяч

21:33
  • четверг
  • 26 марта 2020

Самая тяжелая ситуация в Ломбардии

Число заразившихся коронавирусом в Италии за сутки увеличилось почти на 4,5 тысячи. Самая тяжелая обстановка в Ломбардии – на эту северную область страны приходится 2,5 тысячи случаев. По подсчетам итальянских властей, общее число инфицированных - 62 013.
Число жертв коронавируса в Италии снова резко выросло

Умерли от вызванного коронавирусом заболевания и его последствий за последние сутки 662 человека. Таким образом, общее число летальных исходов превысило 8 тысяч, сообщили в Департаменте гражданской защиты.

Эксперты отмечают, что после трех дней постепенного снижения числа заражений оно снова значительно возросло. Однако число летальных исходов сокращается на протяжении уже четырех дней. Вылечились за прошедшие сутки около 1 тысячи пациентов, передает ТАСС.

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