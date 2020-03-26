ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

22:12
  • четверг
  • 26 марта 2020

Застрявшие на Украине россияне смогут вернуться на родину

Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта. Все билеты были раскуплены за 2,5 часа – при цене в 3333 гривны (около 120 долларов).
Зеленский обездвижил Украину из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что  оперштаб поручил организовать вывоз россиян из стран, неблагоприятных по коронавирусу. Компания РЖД для этого сформировала спецпоезд по маршруту Киев — Москва — Киев, вместимостью 800 пассажиров.

Российское диппредставительство на Украине организовало автотранспорт для заблаговременного прибытия людей из Львова, Одессы и Харькова в Киев. Граждан России, планирующих воспользоваться спецпоездом, попросили сообщить в посольство или генконсульства о приобретении билетов.  Как пояснили дипломаты - для организации упрощенной процедуры таможенного и паспортного контроля на границе. По прибытии в Москву все пассажиры поезда отправятся на 14-дневный карантин.

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации  введен на Украине до 24 апреля. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Поезд "Киев-Москва"
Поезд "Киев-Москва"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.