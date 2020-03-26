Билеты на спецпоезд Киев-Москва раскупили за 2,5 часа

Застрявшие на Украине россияне смогут вернуться на родину

Россияне смогут вернуться на родину с Украины, где введены жесткие карантинные меры, на спецпоезде Киев-Москва, который отправится из украинской столицы вечером 27 марта. Все билеты были раскуплены за 2,5 часа – при цене в 3333 гривны (около 120 долларов).

Ранее сообщалось, что оперштаб поручил организовать вывоз россиян из стран, неблагоприятных по коронавирусу. Компания РЖД для этого сформировала спецпоезд по маршруту Киев — Москва — Киев, вместимостью 800 пассажиров.

Российское диппредставительство на Украине организовало автотранспорт для заблаговременного прибытия людей из Львова, Одессы и Харькова в Киев. Граждан России, планирующих воспользоваться спецпоездом, попросили сообщить в посольство или генконсульства о приобретении билетов. Как пояснили дипломаты - для организации упрощенной процедуры таможенного и паспортного контроля на границе. По прибытии в Москву все пассажиры поезда отправятся на 14-дневный карантин.

Общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации введен на Украине до 24 апреля. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"