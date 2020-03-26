Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Журналистка рассказала подписчикам о тяжелом событии в своей жизни

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своей странице в Instagram поделилась печальной новостью. Она сообщила, что потеряла ребенка.

"Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание", - написала Маргарита Симоньян. Несмотря на произошедшее, журналистка намерена продолжить акции помощи беременным женщинам, матерям и врачам. В соцсетях ей активно выражают поддержку, пишут "Дни.ру".

О своей беременности Маргарита Симоньян сообщила в середине марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"