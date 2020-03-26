Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты

Контролировать стоимость будет правительство

Правительство России получило право ограничивать максимальные цены на медикаменты в случае угрозы эпидемии или при чрезвычайных ситуациях. Соответствующий закон полписал президент России Владимир Путин.

Теперь кабмин может устанавливать максимально возможные цены на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также на медицинские изделия. Такая мера может действовать не более 90 календарных дней. К ней прибегнут в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.

Как отмечается в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов, ограничение цены может быть установлено, если в нескольких субъектах России рост превысит 30%, с учетом надбавок оптовых и розничных сетей. Закон вступает в силу с момента его опубликования.

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