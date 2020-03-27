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Россиянам разъяснили условия выплаты зарплаты в нерабочую неделю

08:25
  • пятница
  • 27 марта 2020

Своего не отберут, лишнего не дадут

Минтруд России подготовил рекомендации для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей с 30 марта по 5 апреля.

Эти дни будут оплачены в обычном режиме. Министерство напомнило, что наличие в календарном месяце нерабочих дней не является основанием для занижения зарплаты или, наоборот, для выплат в повышенном размере. Нерабочие дни не относятся к выходным дням или праздничным. 

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни не будут включаться в число дней отпуска, сообщила газета "Известия".

Минтруд также напомнил, что режим нерабочей недели не распространяется на структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки и транспорт. Все остальные должны перейти на удаленную работу.

Накануне журналисты спросили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в какой объеме будет выплачена зарплата за работу в выходную неделю с 30 марта по 5 апреля. Спикер Кремля пообещал уточнить этот вопрос.

25 марта Президент России Владимир Путин объявил 30 марта - 5 апреля включительно выходными днями с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

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