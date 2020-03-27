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Поджог назвали основной версией смертельного пожара в доме в Екатеринбурге

08:04
  • пятница
  • 27 марта 2020

Жертвами трагедии стали семь человек

Семь человек погибли в результате крупного пожара в Екатеринбурге. Огонь в многоквартирном жилом доме вспыхнул накануне вечером и быстро распространился на площади 200 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Ещё до приезда первых пожарных расчётов из деревянного здания самостоятельно эвакуировались 10 жильцов, один из них госпитализирован. Для пострадавших местные власти организовали пункт временного размещения.

Справиться с возгоранием пожарным удалось только к утру. Работу спасателей серьёзно осложняла угроза взрыва - в горящем доме находились газовые баллоны.

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара. "Специалисты склонны предполагать на 80%, что это могло быть умышленной попыткой уничтожения барака", - заявил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара.

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