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Итальянцы благодарят Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

09:08
  • пятница
  • 27 марта 2020

Специалисты Минобороны России приступили к работе в городе Бергамо

Специалисты Минобороны России приступили к работе в итальянском городе Бергамо, передает "ТВ Центр". Они оказывают медицинскую помощь инфицированным коронавирусом, проводят санитарную  обработку объектов здравоохранения и транспорта. Начали с помощи самым уязвимым - пожилым пациентам.

Заразившихся местные власти размещают в пансионатах. Предварительно, обследованы четыре таких лечебных комплекса. Задачи выполняются совместно с итальянскими коллегами.

"У нас большие сложности с персоналом, нужны врачи и ассистенты. Нам нужны также средства индивидуальной защиты. Большое спасибо за помощь", - сказал генеральный директор медицинского учреждения Фабрицио Ладзарини.

"Мы провели рекогносцировку со специалистами медицинской службы Роспотребнадзора, определили объем задач по проведению режимных мероприятий на территории  этого пансиона". – заявил полковник Игорь Богомолов, начальник научно исследовательского центра биологической защиты.

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