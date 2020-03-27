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Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

08:48
  • пятница
  • 27 марта 2020

Главa государства поблагодарил бойцов за службу

Войска Росгвардии в пятницу отмечают свой профессиональный праздник, сообщает "ТВ Центр". Бойцы этого подразделения обеспечивают безопасность  важных государственных объектов и коммуникаций, стоят на страже порядка, а также противостоят терроризму и экстремизму.

Все эти обязанности требуют высокого профессионализма, отличной физической и психологической подготовки.  Личный состав и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что строгое соблюдение закона - важнейший критерий, который определяет работу Росгвардии.

"Нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны. Опираться на доверие и уважение людей. Знаю, как бойцы и командиры Росгвардии гордятся славной историей, боевыми традициями своих частей и подразделений, берегут их, равняются на ветеранов и несут свою службу, выполняют каждый полученный приказ до конца и с честью, нередко в сложной обстановке, с риском для жизни. Уверен, что только так, твердо, слаженно, надежно национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки, профессиональной выучки личного состава, укрепляя взаимодействия с коллегами из других ведомств в интересах обеспечения безопасности России и наших граждан. Желаю военнослужащим и сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго вашим родным и близким", - сказал Путин.

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