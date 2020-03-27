Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Силы двух стран следят за соблюдением режима прекращения огня

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в самой отдалённой от столицы Сирии - провинции Хасеке. Силы двух стран следят за соблюдением режима прекращения огня. Колонну бронемашин сопровождали вертолёты Ми-8 и Ми-35. В целях безопасности они выполняли полёт на предельно малых высотах. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, "задача была выполнена хорошо, без замечаний".

Совместный российско-турецкий патруль готовится к выезду в самой отдаленной сирийской провинции - Хасеке. Место встречи двух колонн - на границе с Турцией.

Во главе патруля - броневик разведки. Каждые несколько минут выходит на связь с машиной командира. Докладывает обстановку на трассе. Пока все спокойно. Но колонну могут обстрелять боевики или закидать камнями местные жители, не испытывающие к туркам особых симпатий. Поэтому с воздуха "броню" прикрывают вертолеты.

Первые несколько километров атмосфера в колонне напряженная. Чувствуется нервозность. Особенно во время проезда через деревни. Но вместо града камней люди приветственно машут руками.

"Подразделения военной полиции и ВС Турции осуществляют в 10-километровой зоне патрулирование для недопущения эскалации и конфликта, чтобы выявить незаконные вооруженные формирования, находящиеся на этой территории", - сказал представитель военной полиции Андрей Иванов.

Почти 150 километров пути. Обошлось без провокаций и неприятностей. Маршрут был завершен около той же стены, откуда начали патрулирование. На базу вернулись и вертолеты.

"Мы выполняли полет на предельно малых высотах, чтобы нас тоже особо не было заметно. В населенных пунктах, чтобы хорошо просматривалось, набирали чуть повыше и смотрели, чтобы не было подозрительных машин и скоплений людей", - рассказал пилот вертолета ВС России Павел Андреев.

Перед тем как попрощаться, военные согласовали следующую дату патрулирования. Все детали или изменения, при необходимости, командиры смогут скорректировать по специальному каналу связи, который налажен между центром примирения и турецкой стороной.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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