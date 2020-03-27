ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сигнал надежды": в России назвали главный итог онлайн-саммита G20

10:19
  • пятница
  • 27 марта 2020

Эксперт Дмитрий Суслов пояснил, для чего собрались лидеры стран "Большой двадцатки"

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги чрезвычайного саммита "Группы двадцати" (G20), на котором лидеры стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра европейских исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Самый главный смысл саммита – это не только декларация стран "двадцатки" о вложении пяти триллионов долларов в мировую экономику, ведь эти деньги будут вкладывать они в самих себя. Это политико-психологическое воздействие. В последнее время складывалось впечатление, что в мире восторжествовал принцип "каждый сам за себя". Сразу после того, как Россия и Китай начали оказывать помощь Италии тут же по политическим причинам и США, и Брюссель начали что-то говорить  и что-то делать. Чтобы послать позитивный месседж, своего рода сигнал надежды, и собралась "Большая двадцатка". Чтобы показать, что международное сообщество все-таки есть. Что кроме конкуренции, они будут пытаться активизировать сотрудничество в области экономики и здравоохранения. В этом главный смысл этого онлайн-саммита", - пояснил эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин участвует в онлайн-саммите G20
Владимир Путин участвует в онлайн-саммите G20
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.