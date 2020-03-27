"Сигнал надежды": в России назвали главный итог онлайн-саммита G20

Эксперт Дмитрий Суслов пояснил, для чего собрались лидеры стран "Большой двадцатки"

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги чрезвычайного саммита "Группы двадцати" (G20), на котором лидеры стран обсудили меры по борьбе с коронавирусом. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра европейских исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Самый главный смысл саммита – это не только декларация стран "двадцатки" о вложении пяти триллионов долларов в мировую экономику, ведь эти деньги будут вкладывать они в самих себя. Это политико-психологическое воздействие. В последнее время складывалось впечатление, что в мире восторжествовал принцип "каждый сам за себя". Сразу после того, как Россия и Китай начали оказывать помощь Италии тут же по политическим причинам и США, и Брюссель начали что-то говорить и что-то делать. Чтобы послать позитивный месседж, своего рода сигнал надежды, и собралась "Большая двадцатка". Чтобы показать, что международное сообщество все-таки есть. Что кроме конкуренции, они будут пытаться активизировать сотрудничество в области экономики и здравоохранения. В этом главный смысл этого онлайн-саммита", - пояснил эксперт.

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