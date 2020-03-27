Статью о "бесполезной" российской помощи Италии назвали фейком

Зачем журналистам La Stampa понадобился этот вброс, не понимают даже сами итальянцы

Итальянская газета в процентах подсчитала, насколько бесполезна российская помощь для борьбы с коронавирусом. Издание La Stampa, сославшись на неизвестные высокопоставленные политические источники в Риме, написала, что "80% российских поставок совершенно бесполезны или почти бесполезны для Италии".

Ранее Россия 15 самолетами перебросила на Аппенинский полуостров более 100 военных медиков-инфекционистов, специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебных бригад, оборудование для диагностики и проведения дезинфекции и стерилизации, напоминает "ТВ Центр". И тут какие то источники начали считать в процентах, насколько полезна эта помощь? В Италии, где почти 75 тысяч заболевших.

Если говорить о высокопоставленных политиках - наших военных специалистов лично встречает министр иностранных дел Италии. "Я бы пожал вам руку, но не могу, поэтому приложу руку к сердцу",- сказал Луиджи Ди Майо.

Итальянцы обращаются к нам со словами благодарности. И не высокопоставленные источники, а простые люди заводят гимн России (см. видео).

Почему-то не соседи по Евросоюзу, которые сидят на карантине в своих странах, а Россия направляет помощь итальянцам. И тут кто и как высчитал, насколько помощь бесполезна? В соцсетях пишут:

- Ох уж эти источники. Как скажут чего, а спросить не с кого.

- Да вы чего. Вы что, смеете не верить демократическим СМИ? Да вы "ватник".

Правомерный вопрос задает Мария Захарова. "Мое мнение простое. Почему комментировали неназванные источники?" – сказала официальный представитель МИД России.

А вот как прокомментировал заявления газеты La Stampa, подхваченные другими изданиями и интернет- каналами, губернатор области Ломбардия Аттилио Фонтана, высокопоставленно лицо.

"Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо России за направленных врачей и другой персонал. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы", - сказал он.

Именно в Ломбардию, где самая тяжелая ситуация и отправились наши врачи. В городе Бергамо представители Минобороны России и Италии, департамента гражданской обороны, уже обсудили задачи, которые будут решать наши военные специалисты. И уже в пятницу российские медицинские бригады приступают к работе в местных пансионатах, где находятся местные жители, заразившиеся коронавирусом. Одновременно наши специалисты начнут масштабную санитарную обработку объектов здравоохранения и городской инфраструктуры.

Зачем журналистам La Stampa понадобилось вбрасывать этот фейк с процентами – даже самим итальянцам непонятно. В действительности все не так, как на самом деле.

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