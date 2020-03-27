ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

08:24
  • пятница
  • 27 марта 2020

Прирост зараженных продолжается

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице наступит на следующей неделе.
Как работает колл-центр по вопросам коронавируса в Москве

"Я думал, что он (пик заболеваемости) будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели", - цитирует Проценко "Интерфакс"

Врач одобрил меры по борьбе с распространением вируса в Москве. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - заявил Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер.

По данным worldometers.info, свыше 532 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. В больнице №40 в Коммунарке находятся 387 пациентов, 121 из них заражен COVID-2019. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мужчина в медицинской маске в метро
Мужчина в медицинской маске в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.