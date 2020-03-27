Врач рассказал, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Прирост зараженных продолжается

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице наступит на следующей неделе.

"Я думал, что он (пик заболеваемости) будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь, я думаю, что будет середина - конец следующей недели", - цитирует Проценко "Интерфакс".

Врач одобрил меры по борьбе с распространением вируса в Москве. "Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно", - заявил Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер.

По данным worldometers.info, свыше 532 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. В больнице №40 в Коммунарке находятся 387 пациентов, 121 из них заражен COVID-2019.

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