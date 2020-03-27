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Детские лагеря, санатории и дома отдыха закрываются до лета

09:01
  • пятница
  • 27 марта 2020

Запрет продлится до 1 июня

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно закрыть в стране курорты, санатории, кафе и рестораны.

С 28 марта санатории, пансионаты, горнолыжные курорты и дома отдыха должны приостановить бронирование мест на срок до 1 июня, говорится в распоряжении правительства.

Тем, кто проживает сейчас в подобных местах, необходимо обеспечить режим самоизоляции и проведение всех необходимых санитарно-эпидемиологических процедур. Продлить путевку во время всеобщего карантина нельзя. Исключение в распоряжении сделано для тех, что находится в служебных поездках или командировках.

С 28 марта по 5 апреля все организации общественного питания должны приостановить деятельность. Исключение – дистанционная торговля, пишет "Газета.Ru".

В свою очередь простые граждане должны воздержаться от поездок по стране, в том числе в целях туризма и отдыха.

Все вышеперечисленные меры связаны с борьбой против коронавирусной инфекции. По данным на 27 марта, в России 840 инфицированных. Двое умерли, 38 вылечились.

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