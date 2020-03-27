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В Думе выступили за перенос ЕГЭ на август из-за коронавируса

08:59
  • пятница
  • 27 марта 2020

Из-за дополнительных каникул детям нужно больше времени на подготовку

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил перенести основной период сдачи ЕГЭ на август 2020 года и сдвинуть сроки приемных кампаний в вузах. Как он указал в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой, такая мера необходима в условиях распространения коронавируса. 
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Российские школьники отправились на каникулы с 23 марта по 12 апреля. Минпросвещения России и Рособрнадзор пообещали открыть образовательные ресурсы для того, чтобы дети могли учиться удаленно.

Между тем уровень дистанционного образования, как заявил Борис Чернышов, устраивает не всех школьников и их родителей. Парламентарий сослался на Институт прогрессивного образования, по данным которого 36% учеников в России нуждаются в дополнительном времени на обучение. 

"Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам. Без переноса ЕГЭ это сильно ударит по общей успеваемости и снизит баллы для поступления", - цитирует РИА Новости директора Института прогрессивного образования Анну Маркс.

Утверждается также, что в условиях пандемии COVID-19 школьники испытывают дополнительный стресс, который плохо сказывается на их успеваемости. 

26 марта замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что власти пока не планируют переносить ЕГЭ из-за коронавируса. При этом 16 марта Татьяна Голикова объявила о переносе досрочного периода сдачи ЕГЭ в связи с пандемией.  

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