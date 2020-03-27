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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о самочувствии Лещенко

09:15
  • пятница
  • 27 марта 2020

Ранее у 78-летнего артиста нашли коронавирус и пневмонию

Врач обрисовал реальную картину о здоровье заразившегося коронавирусной инфекцией народного артиста России Льва Лещенко.

Сначала Лещенко поступил в стационар с пневмонией, которую вызвал коронавирус, рассказал главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", - написал он в своей социальной сети.

Затем состояние Лещенко стабилизировалось, сейчас он уже не нуждается в дополнительном кислороде. В скором времени его переведут в госпиталь.

78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина отправились на карантин после возвращения из США и Канады. Однако через 10 дней самочувствие Лещенко ухудшилось. Он самостоятельно обратился к врачам. Спустя время у артиста подтвердился коронавирус, который вызвал двустороннюю пневмонию.

Лев Лещенко в программе "Приглашает Борис Ноткин"​

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