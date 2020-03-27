Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

Его помощница прояснила ситуацию

Композитор Игорь Николаев сделал тест на коронавирус нового типа. Как рассказала его помощница, результаты теста еще неизвестны.

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем", - таким образом представитель Николаева прокомментировала для "360" слухи о его болезни.

Ранее СМИ сообщили, что Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке. По данным Telegram-канала "112", у артиста диагностировали пневмонию, но точный диагноз станет известен позже. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Появились слухи, что Николаев мог заразиться от Льва Лещенко, с которым они встречались на записи телевизионной передачи. Лещенко поступил в Коммунарку с коронавирусной инфекцией, которая привела к пневмонии. Его перевели в реанимацию. Сейчас состояние артиста стабилизировалось.

Напомним, в Коммунарке также находится сенатор Людмила Нарусова. Ее дочь Ксения Собчак рассказала, что у мамы диагностировали вирусную пневмонию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"