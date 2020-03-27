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Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

09:34
  • пятница
  • 27 марта 2020

Его помощница прояснила ситуацию

Композитор Игорь Николаев сделал тест на коронавирус нового типа. Как рассказала его помощница, результаты теста еще неизвестны. 
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о самочувствии Лещенко

"Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем", - таким образом представитель Николаева прокомментировала для "360" слухи о его болезни.

Ранее СМИ сообщили, что Игорь Николаев обратился в больницу в Коммунарке. По данным Telegram-канала "112", у артиста диагностировали пневмонию, но точный диагноз станет известен позже. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Появились слухи, что Николаев мог заразиться от Льва Лещенко, с которым они встречались на записи телевизионной передачи. Лещенко поступил в Коммунарку с коронавирусной инфекцией, которая привела к пневмонии. Его перевели в реанимацию. Сейчас состояние артиста стабилизировалось

Напомним, в Коммунарке также находится сенатор Людмила Нарусова. Ее дочь Ксения Собчак рассказала, что у мамы диагностировали вирусную пневмонию. 

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