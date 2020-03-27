В России приостанавливают работу курортов и общепита

Власти призвали людей оставаться дома

Правительство России утвердило ряд новых мер по профилактике распространения инфекции. Уже с завтрашнего дня по всей стране начинаются длинные выходные, о которых ранее объявил Владимир Путин.

Власти подчёркивают, что в это время необходимо оставаться дома, не подвергая ни себя, ни окружающих риску. До 5 апреля по всей стране приостанавливается работа предприятий общепита, исключение - только для тех, кто организует до ставку готовых блюд на дом. Гостей не будут принимать курорты, регионам рекомендовано временно закрыть горнолыжные трассы, парки. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

С пятницы полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только эвакуационные рейсы для возвращения россиян домой. По последним данным, в России уже 840 инфицированных коронавирусом, число выписанных из больниц увеличилось на девять до 38. Два пожилых пациента скончались.

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