Принц Гарри и Меган Маркл покинули Канаду

Сейчас супруги на карантине

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с сыном Арчи переехали из Канады в США. Они успели это сделать до 21 марта, когда канадско-американская граница закрылась во избежание распространения коронавируса.

Как пишет The Sun, герцоги Сассекские прилетели в Лос-Анджелес частным рейсом. Они намерены поселиться неподалеку от Голливуда, где живут друзья Маркл и ее мама.

"Они понимали, что Канада по разным причинам им не подходит", - рассказал источник издания. По его словам, они давно планировали переезд в США. Сейчас супруги находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

По данным СМИ, принц Гарри тяжело воспринял новость о болезни отца: принц Чарльз подхватил коронавирус и самоизолировался в своем доме в Шотландии. 12 марта он встречался с Елизаветой II. У королевы пока не обнаружили симптомов заболевания.

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Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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