Три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Всего в Москве 18 выздоровевших
Московские врачи вылечили еще троих пациентов с коронавирусной инфекцией.
Двух выписали из инфекционной клинической больницы №2, еще одного - из медицинского комплекса в Коммунарке, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
После лечения им сделали повторный тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, передает ТАСС.
По состоянию на 27 марта, в Москве 546 заболевших, 18 выздоровевших. Два пациента умерли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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