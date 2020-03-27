Три пациента вылечились от коронавируса в Москве

Всего в Москве 18 выздоровевших

Московские врачи вылечили еще троих пациентов с коронавирусной инфекцией.

Двух выписали из инфекционной клинической больницы №2, еще одного - из медицинского комплекса в Коммунарке, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

После лечения им сделали повторный тест на коронавирус, он показал отрицательный результат, передает ТАСС.

По состоянию на 27 марта, в Москве 546 заболевших, 18 выздоровевших. Два пациента умерли.

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