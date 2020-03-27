Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки

Цифра будет доведена до 13 тысяч

Около 4 тысяч анализов на новую коронавирусную инфекцию в сутки проводят московские лаборатории на данный момент. В течение следующей недели эта цифра будет увеличена до 13 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день Москва полностью подключилась к работе в сфере лабораторных исследований на коронавирус. Мы уже запустили девять городских лабораторий", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

По данным на утро 27 марта, в России подтверждено 840 случаев заражения коронавирусом. Двое зараженных скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Москве — 546.

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