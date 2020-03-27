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В шоу-бизнесе переполох: кто еще мог подхватить коронавирус от Лещенко

10:49
  • пятница
  • 27 марта 2020

В зоне риска все гости юбилея сестры Крутого

Телеведущая Ксения Сорбчак назвала место, где артист Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, мог заразить других звезд шоу-бизнеса.
Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

13 марта прошел день рождения сестры продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой. На вечеринке собрался весь свет шоу-бизнеса: Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с супругами, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева и Александр Ревва.

На праздник пришел и вернувшийся из США Лев Лещенко, не отбыв двухнедельный карантин. По слухам, 68-летний певец уже тогда чувствовал себя неважно.

"В тусовке шоу-бизнеса переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого. Так что всем, кто там был, аларм-аларм", - написала Собчак в своем telegram-канале.

Спустя несколько дней после дня рождения Аллы, власти ввели запрет на массовые мероприятия, напоминает издание argumenti.ru.

Сейчас Лещенко лежит в больнице в Коммунарке с коронавирусом, который вызвал двустороннюю пневмонию. Состояние певца стабильное.

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