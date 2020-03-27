В России хотят ввести сухой закон из-за коронавируса

Его предлагают установить до 1 мая

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил правительству ограничить или вовсе запретить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.

По мнению Хамзаева, россиянам не следует продавать больше одного литра спиртного при разовой покупке. Под ограничение должен попасть алкоголь крепче девяти градусов, считает член ОП. Особый режим продаж предлагается ввести до 1 мая.

"Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя", - цитирует Хамзаева RT.

Автор инициативы сослался на Всемирную организацию здравоохранения, которая не рекомендует злоупотреблять алкоголем в условиях распространения коронавируса. Употребление спиртного может осложнять течение COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Кроме того, алкоголь снижает внимательность граждан, которые после застолья могут забыть о мерах профилактики COVID-19.

Недавно Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и курение противопоказаны людям с коронавирусом. "Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия, а курильщики, которые имеют ряд хронических заболеваний легких, также перенесут это более тяжело", - предупредил глава Минздрава.

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