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В России хотят ввести сухой закон из-за коронавируса

11:03
  • пятница
  • 27 марта 2020

Его предлагают установить до 1 мая

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил правительству ограничить или вовсе запретить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. 
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По мнению Хамзаева, россиянам не следует продавать больше одного литра спиртного при разовой покупке. Под ограничение должен попасть алкоголь крепче девяти градусов, считает член ОП. Особый режим продаж предлагается ввести до 1 мая.

"Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя", - цитирует Хамзаева RT.  

Автор инициативы сослался на Всемирную организацию здравоохранения, которая не рекомендует злоупотреблять алкоголем в условиях распространения коронавируса. Употребление спиртного может осложнять течение COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Кроме того, алкоголь снижает внимательность граждан, которые после застолья могут забыть о мерах профилактики COVID-19.

Недавно Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что алкоголь и курение противопоказаны людям с коронавирусом. "Алкоголь в этой ситуации очень опасен, и пациенты, которые пытаются лечиться алкоголем в этой ситуации, однозначно будут иметь более тяжелые последствия, а курильщики, которые имеют ряд хронических заболеваний легких, также перенесут это более тяжело", - предупредил глава Минздрава.

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