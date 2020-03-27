Россияне вслед за гречкой, ноутбуками и гантелями разобрали домработниц

Спрос на горничных резко вырос

В России резко вырос спрос на клининговые услуги. Уборщиц и горничных в марте стали заказывать в среднем на 30% чаще.

Так, за три недели марта число вакансий в категории "домашний персонал" в сервисе "Авито.Работа" выросло на 39%. Сами клинеры, горничные и сиделки стали на 45% чаще размещать резюме. При этом выросли и пожелания по зарплате. Если в марте прошлого года работники этой категории за свои услуи просили в среднем 38,8 тысячи рублей, то сейчас средняя зарплата по стране выросла до 59,8 тысяч.

Высокий спрос может быть связан с переходом многих работников на удаленку и так они хотят разгрузить себя от повседневных проблем. Однако возросший спрос таит в себе и ряд опасностей. Эпидемиологи предупреждают, что приглашать в дом человека без защитного костюма небезопасно, пишет газета "Известия".

Представители сервиса советуют и заказчикам, и исполнителям при встрече пользоваться масками, одноразовыми перчатками и антисептиками. Переводить оплату на карту, а не рассчитываться наличными. Клинеры или домработницы должны не только надеть маску и перчатки, но и одноразовый халат, бахилы, шапочку и защитные очки.

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