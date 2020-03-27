В Москве умер еще один пациент с коронавирусом

Число смертей в России от COVID-19 выросло до трех

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал новые данные о заболевших в России. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 1036 случаев заболевания. За последние сутки диагноз коронавирус подтверждён ещё у 196 человек. Умерших - трое. 45 пациентов выздоровели. С завтрашнего дня по всей стране вступают в силу новые меры по борьбе с распространением заболевания. Временно закроют гостиницы и рестораны. Не будут работать развлекательные центры и даже пансионаты прекратят приём гостей. Всё делается для того, чтобы сократить число контактов населения и остановить волну распространения коронавируса.

Ограничения, введенные Москвой, поддержали во многих регионах. Торговые центры, точки общепита приостанавливают работу с 28 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, на Ставрополье и в других субъектах. При этом власти подчеркивают - мера не относится к торговле онлайн.

"Этот указ не распространяется на дистанционную торговлю. Он распространяется на офлайн. Все онлайн-компании продолжат работу и спокойно смогут доставлять товары потребителям", - пояснил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Отменяется льготный проезд в общественном транспорте. Предстоящую нерабочую неделю не стоит рассматривать как отпуск. Чтобы не допустить соблазна поехать на море, в Краснодарском крае приостанавливают заселение в гостиницы. Государственные санатории и прочие курортные организации не будут принимать гостей до 1 июня по распоряжению правительства.

"Временно приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях. Рекомендовать органам исполнительной власти приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях обеспечить условия для их самоизоляции до окончания срока их проживания без возможности его продления", - говорится в документе кабмина.

В Петербурге провели рейд по выявлению нарушителей карантина. 20 человек, недавно вернувшихся из-за рубежа, но не оставшихся в самоизоляции, поместили в обсерватор. Еще двое с признаками ОРВИ госпитализированы. Тех, кто не соблюдает требования, ждут серьезные штрафы. От 300 тысяч рублей для физических лиц до миллиона - для юридических. Вместе с тем, на нерабочий период вводится ряд административных послаблений. Так, ГИБДД отменит штрафы за несвоевременную регистрацию транспортных средств. Все масштабнее становится система тестирования в регионах. По Курску ездит передвижная лаборатория.

Исследовать коронавирус начинают в лабораториях столичного региона. Ранее этим могли заниматься только специализированные центры.

"На прошлой неделе право проводить исследования имели только федеральные лаборатории. Теперь лабораториям субъектов также дали это право. На сегодняшний день запущено девять лабораторий. В сутки проводится порядка четырех тысяч исследований на коронавирус только в лабораториях Москвы. В течение ближайшей недели количество проводимых исследований будет увеличено до 13 тысяч ежесуточно", - заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Люди старше 65 лет до 14 апреля должны оставаться дома. Они в группе риска. Не выходить по возможности на улицу просят сегодня всех. Свободное время - чем не повод заняться, например, образованием, посмотреть любимые фильмы или посетить лучшие театры и концертные площадки, не выходя из дома. Например, Большой театр начинает интернет-трансляции спектаклей из своего "золотого фонда". Специальный сайт доступвсем.рф - это набор бесплатных онлайн-сервисов. Там же и напоминание о том, что в ближайшие дни лучше не появляться на улице. Оставаться дома, чтобы сберечь здоровье - своё и своих близких - просят врачи, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"