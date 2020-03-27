Коронавирус поставил под угрозу существование Евросоюза

О политических рисках пандемии предупредил Эммануэль Макрон

США вышли на первое место по числу заражений коронавирусом. Почти 86 тысяч больных - цифра выше, чем в Китае или Италии. Погибших в ЕС больше. "Европейские проект" может не выдержать испытания пандемией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предупредил коллег о рисках распада Шенгенской зоны. "На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся - это смерть Шенгенского соглашения", — заявил президент Франции.

В минуты, когда мир объединяется, чтобы преодолеть пандемию, самое главное - поддержка тех, кто сейчас на передовой. В Великобритании сотни людей, которые сейчас сидят на карантине дома, каждый вечер благодарят медиков, устраивая им овации (см. видео). Добрый и правильный флешмоб. К нему по всей стране ежедневно присоединяются новые участники. И даже премьер-министр Борис Джонсон на мгновение прекращает свои дела, чтобы выйти и во всеуслышание сказать спасибо.

Итальянский город Бергамо - в самом эпицентре разгула коронавируса. Здесь врачи работают буквально на износ. Каждый день - новые случаи заболевания. Общее количество в Италии давно перевалило за 80 тысяч человек. COVID-19 пока не удаётся ни победить, ни даже взять под контроль. Именно для этого в самый опасный регион Апенинского полуострова прибыли российские военные и вирусологи. Задача номер один - помочь европейским коллегам. Совместно осматривают медучреждения, где лечат пожилых людей, совместно прорабатывают меры профлактики. Это и круглосуточная дезинфекция, и санитарная обработка. И пока некоторые итальянские СМИ вместо адекватного рассказа о ситуации зачем-то поднимают панику и трубят о мифическом военном вмешательстве русских, врачи не стесняются говорить спасибо.

"У нас действительно очень серьёзные трудности. У нас не хватает медицинского персонала, не хватает оборудования и лекарств. Любая помощь сейчас нам очень важна! Спасибо вам огромное!" – сказал генеральный директор медицинского учреждения Фабрицио Ладзарини.

По последним данным, уже три миллиарда человек в мире сидят на карантине. Число заболевших COVID-19 перевалило за полмиллиона. Мировым лидером по количеству заражённых неожиданно стали США. В крупных городах - строгий карантин, предприятия давно принудительно переведены на удалёнку. Президент страны Дональд Трамп о столь сомнительном "лидерстве" говорит спокойно. Якобы всё дело в методе массового тестирования на новую инфекцию - отсюда и такой результат.

"Мы победим этот вирус, и мы уже добились большого прогресса! Я направил письмо губернаторам, в котором рассказал, как мы будем использовать полученные данные для обновления уже существующих руководств по социальному дистанцированию. Уверен на 100%, что мы добьёмся победы, благодаря нашим врачам и медсёстрам, а также доброте нашего народа. Люди хотят вернуться на работу, и я думаю, что этот момент скоро наступит!" – заявил Трамп.

Пока американский лидер не теряет надежду внушить гражданам необходимость пойти на работу и спасти экономику, мировые знаменитости напротив убеждают лишний раз из дома не выходить. В социальных сетях - сотни видеороликов с призывами самоизолироваться. Инициатива "Я сижу дома" - сейчас самый массовый флешмоб. Британская актриса Эмма Уотсон рассказывает, что на вынужденный карантин села ради здоровья бабушки, мамы и лучшего друга, который работает медиком и как раз спасает жизни. Футболист Дэвид Бекхэм сделал это ради жены и четырёх детей. Ещё один известный британец - 75летний музыкант Элтон Джон тоже сидит дома. О необходимости проявить ответственность и отнестись к этим мерам очень серьёзно говорят и наши соотечественники, которые живут за рубежом. Многие лично наблюдали за тем, как стремительно развивается болезнь и какими страшными могут быть последствия.

"Вот это самая большая ошибка, которую совершили мы здесь в Италии. Не идите по нашему пути. Постарайтесь самоизолироваться хотя бы на недельку и посмотреть, какой эффект это может принести. Мы в Италии, конечно, очень поздно поняли сложность ситуации. Мы так же совершенно спокойно гуляли по улицам, дети также между собой общались на детских площадках, ходили в гости и так далее. И это повлекло то, собственно, что мы сейчас видим. Вот эта вот картина: полные больницы и врачи, которые не справляются с количеством больных", - предупредила Полина Головушкина.

"Останьтесь дома. Послушайте и прислушайтесь! Подумайте о бабушках, дедушках, родителях, о друзьях, о близких, о нас, кто хочет нас увидеть. Не повторяйте ошибок европейцев!" – сказала Полина Левицкая.

О том, что лучший способ победить болезнь - остаться дома, говорит и успешный пример Китая. Два месяца назад там принудительно на карантин закрыли всю провинцию Хубэй. И это помогло. Город Ухань постепенно приходит в себя.

Александра Сергомасова, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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