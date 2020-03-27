Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро

К ветке подключили четыре станции

В Москве запустили второй участок Некрасовской линии метро. По новым тоннелям подземки одним из первых проехал мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

К линии подключили четыре станции – "Юго-Восточную", "Окскую", "Стахановскую" и "Нижегородскую". Участок протянулся на почти 12 километров. Временно он будет связан и с Большой кольцевой линией.

"Строительство ее было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, целые пучки коммуникаций газо- и водопровода. Тем не менее, эта сложнейшая организационная, строительная и инженерная работа завершена. Помимо самой ветки, создан еще крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. Здесь, в этом месте - на "Нижегородской", сходятся МЦК, Большая кольцевая линия метро строящаяся, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская ветка метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Первый участок Некрасовской ветки открыли в июне прошлого года. Ветка разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию, Носовихинское шоссе, а также Лермонтовский и Рязанский проспекты.

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