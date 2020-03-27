ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦИК опроверг перенос голосования по Конституции на день выборов в сентябре

11:58
  • пятница
  • 27 марта 2020

Это две разные кампании

Избирательные кампании, запланированные на ближайшие два месяца, необходимо отложить. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает "ТВ Центр".

22 апреля будет рабочим днем из-за переноса голосования по Конституции
Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Она уточнила: в апреле и мае должны были пройти более 70 выборов в разных регионах страны. В условиях эпидемии коронавируса подготовку к ним вести нельзя. Также глава Центральной избирательной комиссии опровергла слухи о дате переноса Общероссийского голосования по изменению Конституции. В частности, появились домыслы, что его собираются совместить с Единым днём голосования  в сентябре.

"У нас есть несколько, я бы сказала, таких говорящих голов, которые в общественном пространстве рассуждают по поводу кампании. Этого в принципе быть не может. Никакого совмещения в принципе быть не может. Поскольку это разные абсолютно по характеру кампании. Они регулируются абсолютно разными законами. Совмещать - значит загубить обе кампании. Этого не будет", - заверила Памфилова.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Конституция России
Конституция России
Заседание ЦИК
Заседание ЦИК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.