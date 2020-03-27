ЦИК опроверг перенос голосования по Конституции на день выборов в сентябре

Это две разные кампании

Избирательные кампании, запланированные на ближайшие два месяца, необходимо отложить. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает "ТВ Центр".

Она уточнила: в апреле и мае должны были пройти более 70 выборов в разных регионах страны. В условиях эпидемии коронавируса подготовку к ним вести нельзя. Также глава Центральной избирательной комиссии опровергла слухи о дате переноса Общероссийского голосования по изменению Конституции. В частности, появились домыслы, что его собираются совместить с Единым днём голосования в сентябре.

"У нас есть несколько, я бы сказала, таких говорящих голов, которые в общественном пространстве рассуждают по поводу кампании. Этого в принципе быть не может. Никакого совмещения в принципе быть не может. Поскольку это разные абсолютно по характеру кампании. Они регулируются абсолютно разными законами. Совмещать - значит загубить обе кампании. Этого не будет", - заверила Памфилова.



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