"Чертова мечеть": в Дербенте археологи раскопали средневековый город

Найденный объект будет включен в маршрут "Тайны мистического Дербента"

В Дербенте археологи раскопали средневековый город. По мнению учёных, это самое древнее захоронение на территории Дагестана. Строениям больше тысячи лет. Сохранились стены, своды и даже целые помещения.

Древний город обнаружили случайно во время стройки. Сохранился целый ряд уникальных артефактов: стены, циркульный свод и различные помещения. Загадку истории пытаются разгадать жители современного Дербента.

- Все думают, может быть, там какой-то подземный путь в крепость, но вряд ли. - Мне кажется, что это какое-то священное место. Раньше было много мечетей, на каждой улице были мечети.

Историки подтверждают: недалеко от этого места действительно расположена так называемая "Чертова мечеть" и, возможно, именно с ней и связано найденное строение.

"В 1960-х годах мне, как экскурсоводу, известно, что эта мечеть была полностью разобрана и говорили, что были помещения, которые вели к этой мечети, которые могли быть использованы как склады, хранилища при мечетях, либо как помещения для использования определенных религиозных ритуалов", - объяснила экскурсовод Музея истории мировых культур и религий Дербента Таисия Алибутаева.

Местонахождение и формат стройматериалов указывают на то, что конструкция принадлежит к домонгольскому периоду истории Дербента. XI и XII века считаются его эпохой расцвета. Тогда, возможно, и было воздвигнуто это здание. О его непростом назначении говорит и сам материал. Уникальное сооружение построено из обожженного кирпича.

"Судя по характеру строения, использованных материалов, можно судить, что это достаточно необычное строение для Дербента. Обожжённый кирпич клинкерного типа не использовался в Дербенте для строения бытовых зданий. Как правило, он использовался для возведения мечетей, ритуальных объектов", - сказал директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

Точное предназначение этого объекта историки установят в ближайшее время. Сейчас строительные работы здесь приостановлены. Специальная комиссия решает, какие меры предпринять для сохранения уникальной находки. Древний Дербент, которому насчитывается 2000 лет - любимое место археологов. В старой части города буквально каждый метр земли свидетельствует об истории и культуре проживающих здесь народов. Найденный артефакт в скором времени откроется и для туристов. Этот объект будет включен в маршрут "Тайны мистического Дербента".

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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