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ФАС выявила признаки сговора на рынке гречки

11:23
  • пятница
  • 27 марта 2020

Крупа вернется на полки магазинов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора продавцов гречки.
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Компании, производящие гречку, договорились продавать крупу по определенной цене. Заявил РИА Новости глава надзорного ведомства Игорь Артемьев. 

Кроме того, ФАС выявила "факторы некоторого придерживания товаров". Сейчас ситуация нормализовалась, гречка должна вернуться на полки.

"Сегодня вы можете убедиться, что на полках гречневая крупа есть, хотя и не в каждом магазине", - подчеркнул Артемьев.

Тем временем, ФАС начала расследование. Если оно подтвердит вину производителей гречки, то им будет грозить уголовная ответственность. Наказание может достигать шести лет тюрьмы и штрафа в один миллион рублей.

Ранее в России на фоне коронавируса и самоизоляции возрос спрос на товары долгого хранения. В частности, а магазинах в одночасье скупили гречку, макароны и туалетную бумагу. По данным Росстата, за неделю с 17 по 23 марта гречневая крупа подорожала на 2,8%.

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