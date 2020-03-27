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Алла Пугачева исполнила гимн борьбы с коронавирусом

11:41
  • пятница
  • 27 марта 2020

Галкин показал домашнее видео

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева весело проводят время в самоизоляции. Недавно их дети Гарри и Лиза устроили обряд по изгнанию пандемии коронавируса, а теперь вот народная артистка СССР и ее сын исполнили "антипандемический" номер. 
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Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его супруга бьет в бубен и поет: "Мама мия, уходи от нас подальше пандемия!" Гарри лихо подыгрывает ей на музыкальном инструменте. Алла Пугачева одета в широкую футболку, тапочки и черную шляпу. 

"Пандемия - вон! Вон!" - напевает Примадонна. В конце выступления они с Гарри кланяются под аплодисменты зрителей.  

"Антипандемический тандем "ГАРРИАЛЛА". Ударим децибелами по бациллам!" - подписал это видео Максим Галкин. 

Подписчики шоумена пришли в восторг от такого музыкального номера. Многие написали, что Пугачева прекрасно выглядит. Хорошо, что она не теряет бодрости духа, несмотря на ситуацию с пандемией. 

- Да это же гимн! - пишут в соцсети. 

- Браво. Прекрасный дуэт. 

- Алла Борисовна волшебно выглядит!

- Шедеврально. 

- Одно из самых лучших видео за последнее время! Спасибо за теплоту! 

- Сладюльки. 

Дети Галкина и Пугачевой хорошо осведомлены о ситуации с COVID-19. На днях они посоветовали россиянам бороться с инфекцией при помощи чеснока, который должен свалить коронавирус с ног. 

По последним данным, свыше 537 тысяч человек по всему свету заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались. 124 тысячи человек выздоровели. 

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