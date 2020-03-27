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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1036

11:22
  • пятница
  • 27 марта 2020

Зафиксирована еще одна смерть

В России за последние сутки подтверждено еще 196 случаев коронавирусной инфекции. Число заразившихся достигло 1036, сообщили в Оперативном штабе.

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Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах страны, из них 157 - в Москве. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.

Кроме того, в столице подтвержден еще один летальный случай. Таким образом, количество жертв коронавируса в России достигло трех.

По данным на 27 марта, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 530 тысяч. Жертвами инфекции стали более 24 тысяч человек.

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