Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 1036

Зафиксирована еще одна смерть

В России за последние сутки подтверждено еще 196 случаев коронавирусной инфекции. Число заразившихся достигло 1036, сообщили в Оперативном штабе.

Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах страны, из них 157 - в Москве. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане.

Кроме того, в столице подтвержден еще один летальный случай. Таким образом, количество жертв коронавируса в России достигло трех.

По данным на 27 марта, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 530 тысяч. Жертвами инфекции стали более 24 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"