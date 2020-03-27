Россиянам посоветовали маршировать на месте и медитировать в самоизоляции

Советы для сидящих дома
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации для тех, кто вынужден оставаться дома из-за вспышки коронавируса.
В первую очередь, нужно больше двигаться, правильно питаться и соблюдать водный баланс, пишет "Интерфакс".
Во время работы следует прерываться на короткие разминки раз в 30 минут, а в течение дня танцевать, убираться дома, играть с детьми или медитировать.
"Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными", - сообщили в ВОЗ.
По данным компании Head Hunter, около 80% россиян перешли на удаленную работу из-аз коронавируса.
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