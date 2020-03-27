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Актер Николай Губенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на пневмонию

12:06
  • пятница
  • 27 марта 2020

Его госпитализировали вместе с женой

Народного артиста РСФСР, депутата Московской городской думы Николая Губенко отправили в медицинский центр в Коммунарке.
Стало известно о состоянии госпитализированного Игоря Николаева

"Его госпитализировали с подозрением на пневмонию. Но относится ли эта пневмония к коронавирусу, сейчас должны будут определить", - рассказал РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 

По его словам, 78-летний Губенко попал в больницу вместе с женой. Актер недавно перенес болезнь, поэтому его состояние вызывает беспокойство, отметил Герасимов. 

Николай Губенко снялся в таких фильмах, как "Подранки", "Они сражались за родину", "Пришел солдат с фронта", "Мне двадцать лет" и так далее. Он написал несколько киносценариев и выступил в качестве режиссера семи картин, среди которых "Запретная зона" и "И жизнь, и слезы, и любовь".  

Губенко занимал должность министра культуры в СССР. Депутатом Мосгордумы он стал в 2005 году. 

Напомним, что в медицинском центре в Коммунарке сейчас находятся певец Лев Лещенко и сенатор Людмила Нарусова. По данным СМИ, композитора Игоря Николаева тоже положили в эту больницу. 

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