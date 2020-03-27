Оперштаб опроверг фейк о выдаче спецпропусков в Москве

Экстренным службам не выдавали никаких документов

Сотрудникам экстренных служба Москвы не выдавали специальных пропусков для передвижения по столице. Информация, которую ранее распространили в Сети, является недостоверной.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве попросили доверять только официальным источникам информации. В частности, все достоверные сведения публикуются на сайте mos.ru.

"Перемещение по городу, в том числе на общественном транспорте, осуществляется без ограничений", - говорится в заявлении штаба.

Ранее в Москве зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. Всего за сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса.

За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек.

В России всего зарегистрировано 1036 случаев заболевания. За последние сутки диагноз подтвержден ещё у 196 человек. Умерших - трое. 45 пациентов выздоровели.

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