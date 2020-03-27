Мишустин распорядился распространить на регионы московские ограничения

Россиян попросили серьезно отнестись к принятым мерам по коронавирусу

На российские регионы должны быть распространены все те жесткие ограничения по работе кафе, ресторанов, магазинов, которые приняты в Москве и области.

С 28 марта по 3 апреля все заведения общепита и развлекательные учреждения будут закрыты на карантин в связи с коронавирусной инфекцией.

России удалось выиграть время для борьбы с коронавирусом благодаря упреждающим действиям правительства, пишет "Газета.Ru". Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян серьезно отнестись к ограничительным мерам и помочь в борьбе с коронавирусом.

"Для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно: без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения", - сказал Мишустин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился временно закрыть в стране курорты, санатории, кафе и рестораны. Общепит не будет работать с 28 марта по 5 апреля, а путевку нельзя будет забронировать до 1 июня.

По последним данным, в России 1 036 заболевших коронавирусом. 45 человек вылечились, трое умерли. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 в России распространяется спокойными темпами, нет взрывного роста числа заболевших.

Видео: в России приостанавливают работу курортов и общепита

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