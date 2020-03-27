Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков

В Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса

В столице за последние сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса.

Кроме того, за последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек.

Ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев коронавируса в России достигло 1036.

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