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Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков

12:22
  • пятница
  • 27 марта 2020

В Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса

В столице за последние сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса.

Кроме того, за последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек.

Ранее стало известно, что общее число подтвержденных случаев коронавируса в России достигло 1036.

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