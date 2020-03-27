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Приемная кампания в вузы будет перенесена

13:22
  • пятница
  • 27 марта 2020

Экзамены и поступление начнутся позднее

Вступительные экзамены и процесс зачисления в высшие учебные заведения могут быть перенесены на более поздний срок из-за коронавируса.

О точных датах сообщат после 5 апреля, но они не выйдут за пределы летних месяцев, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"После каникул мы дадим ответ на вопрос, будет ли сдвигаться по срокам приемная кампания. По базовому сценарию, к которому нам всем надо готовиться, - будет", - сообщил он (цитата по ТАСС).

Ранее в Госдуме предложили перенести основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на август.

В свою очередь, замминистра просвещения России Дмитрий Глушко сообщил, что власти пока не планируют переносить ЕГЭ из-за коронавируса. При этом 16 марта Татьяна Голикова объявила о переносе досрочного периода сдачи ЕГЭ в связи с пандемией. 

На данный момент, 83,5% российских школ находятся на дистанционном обучении. Некоторые родители и учащиеся недовольны подготовкой к экзаменам в таких условиях.

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