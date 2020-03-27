"Я в огромнейшем шоке": певицу Maruv не пустили на Украину

Она обругала украинское консульство

Певица Анна Корсун, более известная как Maruv, заявила, что украинское консульство отказалось помочь ей с возвращением на родину. 28-летняя артистка не может выехать из России.

"Друзья, я просто в огромнейшем шоке", - сообщила Maruv своим подписчикам в Instagram. Она несколько раз звонила в украинское консульство, чтобы узнать о том, как ей попасть домой. На ее звонки либо не отвечали, либо "психованная" девушка-оператор скидывала трубку.

"Не могут объяснить нормально. Когда ты говоришь: "Я не могла по объективным причинам уехать раньше и попасть домой, скажите, как мне это сделать", - они просто говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал", - пожаловалась Maruv, посоветовав некомпетентным сотрудникам диппредставительства уволиться.

Звезду возмутило такое отношение к украинцам. По ее словам, в других странах за своих граждан стоят, а на Украине о граждан вытирают ноги. "Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России", - сказала Maruv.

26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился закрыть границы страны из-за пандемии коронавируса. "До конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", - объявил политик.

Напомним, Maruv победила на национальном отборе на "Евровидение-2019", но в итоге отказалась выступать в Израиле. Дело в том, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) потребовала от певицы отчитаться о своих гастролях в России, а также подписать контракт, запрещающий ей выступать в российских городах и общаться с российскими журналистами. Maruv заявила, что не хочет быть политическим инструментом в чьих-то руках.

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