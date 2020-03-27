В Минздраве дали прогноз по ситуации с коронавирусом в мае

Ожидается спад пандемии

Главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля - начале мая.

"Новый коронавирус относится к группе острых респираторных инфекций, которые характеризуются сезонным повышением в осенне-зимний период", - цитирует Брико "Интерфакс".

По его словам, динамика распространения COVID-19 "не свидетельствует о резком увеличении числа больных". Имеется в виду, что число инфицированных не увеличивается в геометрической прогрессии.

Эпидемиолог предположил, что скоро рост числа пациентов будет происходить не за счет новых случаев заражения, а за счет увеличения количества тестов на коронавирус. Уже сейчас некоторые медицинские организации проводят тестирования и определяют легкие формы заболевания.

Николай Брико напомнил, что наибольшую угрозу COVID-19 представляет для пожилых людей и граждан с хроническими болезнями. Более 80% заразившихся легко переносят коронавирус, отметил специалист.

По последним данным, свыше 542 тысяч человек заразились коронавирусом, более 24 тысяч скончались.

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