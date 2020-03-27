Опубликовано видео задержания сторонника ИГ, готовившего теракт в Краснодаре

ФСБ удалось предотвратить атаку

ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре, который готовил сторонник запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили ТВЦ.RU в Центре общественных связей ФСБ, в автомобиле преступника 1993 года рождения нашли самодельное взрывное устройство и средство связи с боевиками ИГ. Момент задержания мужчины попал на видео.

"По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ЦОС ФСБ.

Ранее на Сахалине задержали студентов, которые готовили нападение на учебное заведение. Они также оказались причастны к пропаганде в интернете массовых убийств, терроризма и суицида.

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