Песков заезжал на вечеринку с Лещенко, у которого нашли коронавирус

Спикер Кремля жив и здоров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что был на дне рождении Аллы Крутой, но с заболевшим коронавирусом певцом Львом Лещенко не контактировал.

"Да, я туда заезжал. Лещенко не видел, видимо, он тогда уже ушел. Никто там за руку не здоровался, и было это более чем две недели назад", - сообщил спикер Кремля.

Спустя пять дней после юбилея Крутой Песков сдал тест на коронавирус, как и все сотрудники администрации президента. По словам спикера Кремля, все прошло успешно.

Накануне стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус. COVID-19 спровоцировал у певца двустороннюю пневмонию. Сейчас состояние Лещенко стабилизировалось, скоро его переведут из реанимации в обычную палату.

В свою очередь телеведущая Ксения Собчак заявила, что на юбилей сестры продюсера Игоря Крутого – Аллы Крутой - собрался весь свет шоу-бизнеса: Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с супругами, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева и Александр Ревва. Все артисты находятся в зоне риска, заметила она.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"