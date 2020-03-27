Сидим дома! В России начинается карантинная неделя

Это нужно, чтобы остановить распространение коронавируса

Число смертельных случаев от коронавируса в Москве увеличилось до трёх. В оперативном штабе сообщили об ещё одном скончавшемся. За последние сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Есть и хорошие новости — ещё три пациента смогли вылечиться от коронавируса. Сейчас выздоровевших уже 18 человек. Тем временем, столичный регион, как и вся страна, начинает готовиться к неделе самоизоляции. Власти ещё раз напоминают, что речь идёт не о праздниках и каникулах, главная задача - остановить распространение вируса.

В Москве с 28 марта начинается неделя всеобщего карантина, объявленная выходной из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Власти Москвы напоминают: нерабочая неделя - это не выходные и не праздники, и призывают всех жителей, независимо, входят они в группы риска или нет, по возможности, оставаться дома. Это поможет остановить распространение опасной инфекции и спасёт жизни тысячам людей.

"В первую очередь, в выходные во время необходимых нам каникул нужно обратить внимание на детей. Дети, конечно, очень тяжело переносят нахождение в закрытых помещениях дома и, конечно, будут просить погулять с ними. Но мы должны предупредить, мы должны строго соблюдать рекомендованные меры. На детских площадках, там, где находятся другие дети, быть опасно! Погулять можно только там, где нет никаких других детей, других людей. В идеале - это площадка перед загородным домом", - говорит врач-инфекционист, руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Погулять или сделать шашлыки в городских парках и зонах отдыха на выходной неделе не получится, они будут закрыты. Также в столице закроют свои двери все места, где возможны скопления людей, а значит, потенциально опасные для распространения коронавирусной инфекции. К ним относятся торговые центры и магазины, кроме продуктовых и аптек. Рестораны, кафе, бары, салоны красоты, дома быта тоже временно прекращают свою работу.

"Этот указ не распространяется на дистанционную торговлю. Он, если простым языком говорить, распространяется на режим продажи офлайн. Все онлайн-компании, которые работают на территории города Москвы, продолжат работу и совершенно спокойно смогут доставлять товары своим потребителям", - объясняет руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Для того, чтобы люди почтенного возраста лишний раз не выходили из дома, организована горячая линия, ее телефон — 8-800-200-34-11. Все необходимые лекарства и продукты волонтеры доставляют на дом.

МВД России предупреждает: под видом доставки продуктов для пожилых активизировались мошенники, и просит граждан быть осторожными.

Чтобы обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, большинство москвичей уже поспешили отправиться за город или соблюдают домашний режим. Но по-прежнему остаются и те, для кого во время пандемии карантин не указ.

Чтобы было неповадно, ответственность за несоблюдение правил карантина ужесточат. Максимальное административное взыскание для частных лиц составит до 300 тысяч рублей, для юридических - до миллиона. Если же инфицированный человек по своей беспечности станет причиной двух и более летальных исходов, то ему может грозить реальный тюремный срок.

Татьяна Сидорова, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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