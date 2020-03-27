Собянин рассказал об окончании строительства Некрасовской линии метро

Мэр Москвы дал старт движению по ветке

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, в Москве продолжается реализация крупных транспортных проектов. В пятницу была запущена вторая часть Некрасовской линии метро. Поезда пошли от станции "Косино" в сторону крупного транспортного узла "Рязанская". Причём одновременно запущены и две станции, которые в дальнейшем войдут в Большую кольцевую линию. Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Последний штрих - в прямом смысле слова. Прочертить на схеме розовым маркером новую Некрасовскую ветку метро, а зелёным - участок Большой кольцевой линии. Вместе со столичным мэром первые пассажиры успели оценить удобство маршрута, проехав 12 километров от станции "Юго-Восточная" через "Окскую" и "Стахановскую" до "Нижегородской".

Для пассажиров это один из самых важных и крупных пересадочных узлов. Он объединяет несколько главных транспортных артерий - московское Центральное кольцо, Большую кольцевую линию метро, Центральный диаметр и Горьковское направление железной дороги. И это не считая наземный транспорт - в непосредственной близости Рязанский проспект и вскоре появится новая Юго-Восточная хорда.

Введён в эксплуатацию и интегрированный с новой веткой трехкилометровый участок БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортово".

"Строительство ее было очень сложным: десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, целые пучки коммуникаций, газо- и водопроводов. Тем не менее, эта сложнейшая организационная, строительная и инженерная работа завершена", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Почти для миллиона жителей юго-востока Москвы и подмосковных Люберец добираться до центра стало быстрее и удобней. Новая ветка становится дублёром Таганско-Краснопресненской линии, которая до сегодняшнего дня было сильно перегружено.

"Очень круто вообще. И я не ожидал, что у нас тут такое умеют. Мой друг здесь рядом живет. Я его спросил: Женя, а почему возле вашего дома построили аэропорт? А он ответил: "Нет, дружище. Это новая станция метро", - сказал пассажир московского метро Арсений Кондрашов.

Пропускная способность транспортно-пересадочного узла "Рязанская" - 100 тысяч человек в час. В сутки он готов обслуживаться до полумиллиона пассажиров. В Москве это первый объект подземки с такими показателями.

"По количеству пересадок и линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской. Я хотел поблагодарить строителей за ту титаническую работу, которую они провели, ну и поздравить москвичей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Снаружи новый пересадочный узел тоже впечатляет. Архитекторы работали над проектом 8 лет. Важно было соединить в одном месте сразу несколько направлений и видов транспорта, пересадку сделать удобной и понятной для пассажиров, а концепцию вписать в общую архитектуру города.

"Вместо насыпи сделали длинную эстакаду. Для города это великолепно, появилось много проездов и сделали современный такой достаточно узел", - сказал главный архитектор транспортно-пересадочного узла "Рязанская" Тимур Башкаев.

Новые километры "Некрасовской" ветки прокладывались с помощью 10-метрового тоннелепроходческого щита. Это первая введённая в эксплуатацию линия, построенная по новой технологии. Оба направления лежат в одном тоннеле. Это значительно облегчает обслуживание перегонов, а также увеличивает безопасность.

За всю историю столичный метрополитен не прекращал строительство даже в самые трудные времена. Но в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции сегодня без острой необходимости лучше воздержаться от поездок и остаться дома. Посмотреть на новые станции ещё представится возможность. Однако если ехать всё равно приходится, то в метро очень трепетно относятся к дезинфекции и ежедневно тщательно обрабатывают вагоны, станции и даже тоннели.

Илья Данильцев, Александр Голубев, Юрий Тимошин и Дмитрий Иванов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"