Частные клиники в Москве готовятся к приему пациентов с коронавирусом

Одну из клиник "Медси" уже переделали в инфекционную больницу

Московские частные клиники готовы принять на лечение пациентов с коронавирусом. Первая из них закупила оборудование, завершает подготовку персонала и уже на следующей неделе открывает специализированное отделение.

Врачи клинической больницы "Медси", принадлежащей корпорации "Система", переоделись в экипировку, которая закрывает всё. Они будут встречать пациентов с симптомами коронавируса. Это первая частная клиника, стационар которой меняет профиль и превращается в инфекционную больницу.

"Первого апреля мы открываем 100 коек, из них 20 - реанимационных. К этому времени на этих койках будет обучен персонал, будут построены специальные шлюзы, разделение произведено на чистые и грязные зоны. По мере загрузки мы будем готовы открыться на 300 коек. Максимальная загрузка по больным этого профиля - это 400 человек", - сказала доктор медицинских наук, главный врач клинической больницы "Медси" в Отрадном Татьяна Шаповаленко.

Уже готовы палаты реанимации и аппараты искусственной вентиляции легких. Закуплены средства индивидуальный защиты, лекарства и новое оборудование. Теперь важный этап - обучение.

"Сейчас есть европейские, итальянские, китайские гайдлайны, разработаны рекомендации наши отечественные. Их надо внедрить в практику работы стационара, обучить всех врачей, обучить, как действовать в экстренных ситуациях. И, конечно, подготовиться к наплыву пациентов", - заявила Шаповаленко.

Все врачи и медперсонал больницы, а это 400 человек, уже прошли дополнительное обучение по протоколам новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что пациентов с симптомами COVID-19 будут доставлять на машинах скорой помощи из Москвы и Московской области. Для них полностью освобождают корпус. Всех, кто находился в нем на лечении и реабилитации, переводят в другие стационары.

Наталья Тарасова, Александр Козликин, Николай Мурашов, "ТВ Центр".

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